– Det har gått tre snøskred i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg. Veien (E69) i området er sperret, og politiet ber trafikanter om å respektere sperringene, skriver Finnmark politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser videre at de har evakuert et hus, og at det legges planer for evakuering av ytterligere sju husstander.

Ifølge NVEs varslingstjeneste varsom.no er det stor snøskredfare langs Finnmarkskysten mandag og de neste dagene.

