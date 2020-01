Mistenkelig dødsfall ved Gullfjellsveien i Bergen

NTB Innenriks

De opplyser at de ble kontaktet av turgåere som fant diverse gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien som går forbi Osavatnet. Den første patruljen på stedet fant en død kvinne i tilknytning til gjenstandene. Hun er foreløpig ikke identifisert.

– Politiets kriminalteknikere er på stedet og har startet sine undersøkelser. Vi har bedt om bistand fra Bergen brannvesen for å søke i det tilliggende vannet med dykkere, opplyser politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt.

Brannvesenet bistår med båt, tre dykkere og en drone.

– Det siste for å få en oversikt over området, sier vaktkommandør Jan Ove Haga ved 110-sentralen Vest til Bergens Tidende.

Salvesen sier til avisa at søket gjøres for sikkerhets skyld, i tilfelle det skal ligge noe i området eller vannet som er av interesse for saken.

Politiet avhører vitner på stedet, som ligger i et populært turområde. Politiet kartlegger i første omgang personer som har vært på tur der i dag.

– Politiet er veldig tidlig i sine undersøkelser, og dette er den informasjonen vi kan gå ut med nå. Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag, sier han.

Det er satt opp politisperring på et punkt rundt to kilometer fra vannet.