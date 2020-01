Kronprins Haakon: Kongen er i bedring

NTB Innenriks

Kronprinsen benyttet anledningen til å takke for omtanken da han møtte pressen under et besøk hos Flyktninghjelpen mandag.

Kong Harald har det etter forholdene bra, opplyser kronprins Haakon.

– Det har vært en tung periode de siste par ukene, men vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, sa kronprinsen.

82-årige Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet onsdag i forrige uke på grunn av svimmelhet. Han ble da sykmeldt i to uker. Kongehuset opplyste at det ikke var funnet alvorlig sykdom.

Kongen var også sykmeldt før jul med en virusinfeksjon.

