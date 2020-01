Høyskolelektor Janne Danielsen inn i aktoratet i Eirik Jensen-saken

NTB Innenriks

Danielsen er ansatt ved Politihøgskolen. Spesialenheten har opplyst at hun nå vil bli midlertidig ansatt i Spesialenheten.

Rettssaken i Borgarting lagmannsrett blir utsatt i to dager og starter opp igjen først torsdag som følge av dødsfallet til Jan Egil Presthus.

Presthus, som var leder for Spesialenheten for politisaker, var én av to aktorer i maratonsaken som omfatter anklager mot tidligere polititopp Eirik Jensen om betydelige narkotikalovbrudd og korrupsjon. Han døde brått av hjertestans mandag 6. januar.

Presthus bisettes tirsdag.

Når rettssaken starter igjen, fortsetter den med forklaringen til Gjermund Cappelen.

Hovedforhandlingen har ikke kommet halvveis ennå, og det gjenstår fortsatt rundt to og en halv måned før saken etter planen skal tas opp til doms i lagmannsretten.

