Fire snøskred i Finnmark – flere hus evakuert

NTB Innenriks

– Det har gått tre snøskred i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg. Veien (E69) i området er sperret, og politiet ber trafikanter om å respektere sperringene, skrev Finnmark politidistrikt på Twitter mandag formiddag.

Mandag ettermiddag opplyste politiet at det har gått enda et skred ved Seibukta vest for Honningsvåg lufthavn. Ingen personer skal være tatt, men en brøytebil kjørte seg fast i skredet.

Politiet opplyser videre at det skal igangsettes evakuering av ytterligere 15–20 husstander. Åtte hus er allerede evakuert.

Ifølge NVEs varslingstjeneste varsom.no er det stor snøskredfare langs Finnmarkskysten mandag og de neste dagene. Det har kommet en god del snø på kysten det siste døgnet, og ifølge Meteorologisk institutt vil det fortsette å snø mandag kveld og natt til tirsdag.

(©NTB)