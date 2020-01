Uvær fører til stengte fjelloverganger

NTB Innenriks

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy med en totalvekt på under 7,5 tonn, opplyser Vegtrafikksentralen Vest natt til søndag. Det innføres kolonnekjøring for kjøretøy med en total vekt over 7,5 tonn.

Null sikt over Saltfjellet førte til at fjellovergangen i Nordland ble stengt ved 1-tiden natt til søndag. Like før klokken 5.30 melder Vegtrafikksentralen Nord at det vil bli innført kolonnekjøring.

Fjellovergangen på fylkesvei 50 mellom Hol i Hallingdal og Aurdal i Vestland er stengt natt til søndag på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen Vest.

Dårlig vær har også ført til at fylkesvei 53 mellom Tyin i Valdres og Årdal innerst i Sognefjorden er stengt. En ny vurdering vil bli gjort søndag klokken 10, melder Vegtrafikksentralen.

(©NTB)