Solberg: 2020-tallet skal bli Høyres tiår

– Vi er regjeringsparti på sjuende året. Da er det bare en ting å gjøre. Høyre skal se fremover, sa Solberg da hun søndag ettermiddag innledet på Høyres felleskonferanse på Sundvolden Hotel i Hole utenfor Oslo.

På starten av det nye tiåret, og ett og et halvt år før neste stortingsvalg, viser meningsmålingene flertall til opposisjonen. Statsministeren og Høyre-lederen var imidlertid klar i sin tale om hva hun ønsker seg.

– Høyres svar og løsninger må tåle virkeligheten som nasjonen møter de neste ti årene fram mot 2030. Og jeg synes faktisk vi skal sette oss et mål, og det er at 20-tallet skal være preget av Høyres løsninger for samfunnet. At 20-tallet skal bli Høyres tiår i Norge, sa Solberg.

Høyres sentralstyre, stortingsgruppe og regjeringsapparatet deltar på felleskonferansen.

