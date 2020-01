Ulvejakten i Letjenna-reviret stanset – genetisk viktig ulv i reviret

NTB Innenriks

Bakgrunnen for at jakten i Hedmark stoppes er faren for å felle den genetisk viktige ulven som ble flyttet i november, melder Nationen. Jakten stanses med umiddelbar virkning.

Regjeringen besluttet nyttårsaften at inntil seks ulver kan felles i flokken som holder til rundt Strandbygda ved Elverum.

Lisensjakten i ulvesonen startet 1. januar, og etter få timer var fire av de seks individene i Letjennareviret skutt. 180 jegere deltok i jakten.

Etter dette har jaktmannskapene lett etter spor etter de to siste ulvene, før jakta altså ble stoppet lørdag.

– Jakten er stoppet av Fylkesmannen på grunn av at den genetiske viktige ulven er i nærheten av jaktområdet, skriver jaktleder Arne Sveen i en SMS til Nationen.

Siden alle ulvene i Norge er preget av innavl, har Klima- og miljødepartementet satt i gang et spesielt beskyttelsesopplegg for en ulv av finsk-russisk opprinnelse som ble oppdaget i Engerdal i Hedmark i november. Ulven ble bedøvet, GPS-merket og flyttet til Kongsvinger. Det skjedde ifølge Nationen fordi Engerdal ligger utenfor ulvesonen, mens Kongsvinger øst for Glomma ligger innenfor.

