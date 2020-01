Natteravn om Prinsdal-drapet : – Jeg hørte et skudd

NTB Innenriks

– Jeg hørte et skudd som var tydelig, mens samboeren min mener at han hørte et skudd til like etterpå, at det var to kjappe skudd, sier Sarah Gaulin i Natteravnene til NTB.

Hun bor bare hundre meter fra åstedet i Prinsdal der en 21 år gammel mann ble drept sent fredag kveld.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Vi håpte først at det var fyrverkeri, sier Gaulin.

Natteravnene er delt inn i bydeler og soner i Oslo, men det er ikke noen egen avdeling i Prinsdal.

– Vi fant ut at vi skulle gå over her i dag på grunn av det som har skjedd. Vi dekker stort sett Holmlia, sier Hans Christian Haga i Natteravnene.

Der pratet de med folk i nærområdet lørdag ettermiddag. En ny patrulje tok over lørdag kveld.

– Folk er i sjokk, men sier at de ikke føler seg truet, sier Gaulin.

Ved åstedet har folk tent lys til minne om 21-åringen.

Flere steder holdt åpent for at folk skal kunne prate sammen etter drapet. Flere fra nærmiljøet strømmet til moskeen på Mortensrud rundt klokken 15 lørdag ettermiddag, skriver VG.

Inne i moskeen ble det etter hvert så fullt med mennesker, at flere ble oppfordret til å flytte seg opp i moskeens andre etasje, skriver Aftenposten.

