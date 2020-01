Avinor anmeldte 40 ulovlige flyginger med drone i fjor

NTB Innenriks

Ifølge Avinor skyldes mange av de ulovlige flygingene manglende kunnskap om regelverket.

Nå ber Avinor politiet om å prioritere slike hendelser, som flere ganger i fjor førte til stengte flyplasser. I ett tilfelle var dronen bare hundre meter unna et fly som skulle lande.

– Det er gjerne de som har fått en drone til jul, og som ikke vet at de må forholde seg til en forbudssone på 5 kilometer. De tenker at dronen kun er et leketøy og tror det er greit så lenge man bare flyr opp og ned, sier Axel Knutsen, programleder for droner i Avinor Flysikring AS, til NRK.

I november 2019 ble flyplassen i Bodø stengt to ganger på under to uker, etter at noen fløy drone like ved rullebanen.

Knutsen sier droner har et stort skadepotensial om de treffer et vindu, en motor eller en vinge på et fly.

– Derfor må vi enten stoppe flytrafikken eller omdirigere den for å opprettholde sikkerheten, sier han.

