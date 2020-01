Oljedirektoratet spår oppgang på norsk sokkel

NTB Innenriks

Det var høy aktivitet på sokkelen i 2019, og rekordmange felt er i produksjon, ifølge Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen gikk imidlertid noe ned sammenlignet med året før.

Det skyldes at gassproduksjonen ble noe lavere enn forventet, og at selskapene valgte å holde igjen på grunn av markedssituasjonen. Oljedirektoratet forventer at dette snur i 2020, slås det fast i direktoratets oppsummering av sokkelåret 2019.

– Oppstart av nye felt, og spesielt Johan Sverdrup, vil mer enn veie opp for den naturlige nedgangen i oljeproduksjon fra mange av de andre feltene, heter det.

Ved årsskiftet var det 87 produserende felt, noe som er ny rekord.

– Det høye aktivitetsnivået på sokkelen i 2019 ser ut til å fortsette i 2020, for deretter å falle noe fram mot 2024, spås det

Med økende produksjon gir dette grunnlag for store inntekter fra olje- og gassnæringen i årene som kommer, heter det videre.

– Vi har et godt grunnlag for fortsatt høy verdiskaping fra olje- og gassnæringen i lang tid, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

(©NTB)