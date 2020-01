Fergeprisene i Nordland kuttes etter opprør

NTB Innenriks

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp), sier torsdag til NRK at prisøkningen har ført til at noen innbyggere rammes uforholdsmessig hardt, og at de nå vil reversere en del av det prishoppet som ble innført ved nyttår.

Både i Nordland og Møre og Romsdal – fylkene som har flest fergesamband – har fergetakstene økt kraftig fra nyttår. I Nordland – som har 28 fergesamband – har prisene økt med mellom 20 og 40 prosent.

Endringene vil bli gjort så snart som mulig, men detaljene for hvilke samband som får kutt i billettprisen, er foreløpig ikke klare. Fylkesrådet vil finansiere priskuttet på ferger med penger fra en pott som er satt av til sikring mot økte drivstoffpriser.

Må ta grep

– Vi ser at dette er et opprør som engasjerer hele kystbefolkningen. Vi er nødt til å ta grep, selv om det er en kortsiktig løsning, sier Bentzen.

Også i Møre og Romsdal har det vært opprør mot takstøkningen fra nyttår. Fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) sier likevel at det ikke er aktuelt å kutte i billettprisene her. Hun sier politikerne i Nordland kan kutte andre steder i budsjettet, men dette er ifølge henne ikke like enkelt i Møre og Romsdal.

Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og på Vestlandet.

Ordføreropprør

Tirsdag denne uken mottok samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) et opprop undertegnet av 45 ordførere som krever at staten innfører makspriser på ferger.

Ordførerne har imidlertid møtt liten forståelse hos samferdselsministeren. Han mener det er fylkespolitikerne som har ansvaret, ikke staten, og avviser at han kan legge føringer på prisnivåene.

– Å detaljregulere hvordan fylkeskommunen skal regulere sine takstsoner kan ikke jeg gjøre. Når det er fylkeskommunene som har ansvaret, så må de ta det ansvaret. Det er de som gjør prioriteringene, sa Dale til NRK tirsdag.

