Carl I. Hagen vil etterforske alle berørte statsråder og embetsmenn i Nav-saken

NTB Innenriks

– Vi må se på dem som har innført den feilaktige praksisen som har ført til at 40–50 uskyldige er dømt til fengsel. Mange er også fratatt titusenvis av kroner uriktig. Bare en etterforskning kan avklare statsrådenes ansvar før innføringen av EU-forordningen i 2012, sier carl I. Hagen til Dagbladet.

En etterforskning av en ansvarskommisjon er første skritt mot riksrett. Hagen ønsker å fremme forslaget for Stortinget som et representantforslag. Det ligger til godkjenning hos Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Han mener saken så langt i stor grad har dreid seg om nåværende statsråd Anniken Hauglies (H) befatning med saken i stedet for å se eksempelvis på hvordan Jens Stoltenbergs (Ap) flertallsregjering innførte EU-forordningen som har vært feiltolket siden sommeren 2012.

Hvis Hagens forslag får gjennomslag, ligger det an til at blant annet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister, og Dag Terje Andersen (Ap), som var arbeidsminister, kommer under etterforskning.

– Jeg forutsetter at både Arbeiderpartiet og Høyre sier ja til en etterforskning. Erna Solberg har sagt at hver stein skal snus, da må vi granske både de personer som satt i forvaltningen i 2008–2012 og de som satt der i 2017-2019, sier Hagen.

(©NTB)