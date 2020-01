Ung kvinne siktet for vold i Arendal

NTB Innenriks

Begge de unge kvinnene i slutten av tenårene er innlagt på sykehus i Arendal der de behandles for stikkskader, opplyser politiet. Politiet fikk melding om saken klokken 17.04.

– Vi fikk en telefon fra Barbu park i nærheten av Arendal sentrum om at en kvinne hadde kuttskader. Både politi og ambulanse rykket ut, og hun ble satt under behandling. Vi fikk tips om hvor den andre oppholdt seg og fant henne i nærheten etter kort tid. Hun hadde også kuttskader, og begge ble etter hvert sendt til sykehus. Ingen av dem er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Han forteller at de to hadde kuttskader i armene, på hendene og på halsen.

– Skadene førte til at begge måtte sy noen sting, sier Odde.

Politiet sperret av et større område i parken, og det er funnet det politiet kaller en «gjenstand» som de tror ble brukt.

Bakgrunnen for uoverensstemmelsen mellom de to er ukjent for politiet. Begge er fra Arendalsområdet.

– Den ene er siktet, trolig for kroppsskade. Det kan hende siktelsen blir utvidet eller endret når vi får litt mer oversikt, sier operasjonslederen.

– Vi har dannet oss et bilde av det som har skjedd, men vi kan ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til etterforskningen, legger han til.