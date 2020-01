Stille dag på Oslo Børs

NTB Innenriks

Omsetningen endte på vel 3 milliarder kroner. Energisektoren økte med 0,1 prosent, sjømatsektoren gikk opp 0,5 prosent og shippingsektoren gikk opp 0,2 prosent.

Equinor toppet omsetningslisten, og aksjekursen økte med 0,3 prosent i løpet av dagen.

Dagens taper blant de mest omsatte ble Orkla som falt 2,4 prosent. Vinneren på topplisten ble Frontline som hadde en kursvekst på 2,6 prosent.

Nordsjøolje ble ved 17-tiden onsdag omsatt for 67,2 dollar fatet i spotmarkedet, noe som er et fall på halvannen prosent i løpet av dagen. Natt til onsdag var prisen en kort periode oppe i 72 dollar fatet. Amerikansk lettolje ble omsatt for 61,4 dollar fatet onsdag ettermiddag.

I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris steg 0,2 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,2 prosent.

På USA-børsene var S&P 500-indeksen rundt klokken 17 opp 0,2 prosent, mens Dow Jones hadde steget 0,1 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedtur på 1,6 prosent, mens Hongkong-børsen endte ned 0,8 prosent.

