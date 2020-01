Større lekkasje ved Svelvik sør for Drammen

NTB Innenriks

Politiet skriver på Twitter at et politihelikopter er på vei for å få bedre oversikt over omfanget av lekkasjen. Det jobbes med å stanse lekkasjen, samt begrense skadene.

Ifølge politiet er det muligens diesel som har lekket ut i sjøen. Det er uvisst om lekkasjen kommer fra et skip eller fra land.

– Vi jobber med å spore skipet lekkasjen kan stamme fra. Vi har også orientert Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Hovedredningssentralen Sør-Norge, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var klokka 10.15 onsdag brannvesenet varslet om lekkasjen i Vollebukta ved Svelvik.

(©NTB)