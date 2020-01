Nordmenn grensehandlet for 2 milliarder i september i fjor

NTB Innenriks

Undersøkelsen viser at nesten 88 prosent av pengene nordmenn brukte på dagsturer til utlandet i september i fjor, ble lagt igjen i Sverige. Det er mat og dagligvarer som topper statistikken.

Det ble foretatt litt over 1,2 millioner handleturer i perioden. Det vil si at de som var på handletur, i gjennomsnitt brukte 1.632 kroner på hver tur.

Mest grensehandel sto bosatte i de tidligere fylkene Akershus og Østfold for. Befolkningen i de to fylkene grensehandlet for henholdsvis 430 millioner og 359 millioner kroner.

Østfoldingene brukte minst penger per grensehandelstur, med 1.180 kroner per tur. Derimot handlet de mer regelmessig.

(©NTB)