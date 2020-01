NHO mener nordmenn må tåle noen naturinngrep for å løse klimakrisen

NTB Innenriks

– Norge kan ikke stenge ned muligheten for å bruke naturressurser. Vi må tåle noen naturinngrep for å sikre at vi løser jobbskapingsbehovet og for å løse klimautfordringen, sier han til NRK.

NHO-direktøren mener utbygging av vindkraft må ses i lys av elektrifiseringen som pågår i samfunnet, og han mener at Norge med sine rike naturressurser har et ekstra ansvar, og at distriktene må finne seg i at naturressurser blir utnyttet.

– Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forpliktelsen vi har globalt, sier Almlid.

Aksjonsleder for «Nei til vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag, mener utsagnene fra NHO-direktøren er arrogante. Han mener Almlid har helt feil fokus.

– Det man ikke nevner i det hele tatt, er et redusert forbruk. Vi må ha et lavere forbruk. Vi må klare oss med den vannkraften vi har og oppgradering av den, sier han til kanalen.

