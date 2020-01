Storbrann i parkeringshus stanser flytrafikken ved Stavanger lufthavn

NTB Innenriks

– Vi stenger flyplassen inntil videre. Vi tar ut brannmannskapene på flyplassen for å slukke brannen, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NTB.

Uten nødvendig beredskap på plass, er Avinor nødt til å stanse flytrafikken på flyplassen. Dette påvirker både avganger og ankomster på flyplassen. Det er ikke kjent når flytrafikken vil starte opp igjen, men flere fly er kansellert, ifølge Avinors nettsider.

Ifølge politiet er det i parkeringshus P1 ved «Kiss and fly»-området at flere biler står i flammer. NRK melder at det klokken 16.35 kom melding om at brannen har spredd seg i taket i andre etasje i det fem etasjer høye parkeringshuset.

– Ikke kontroll

Det var ved 15.30-tiden at politiet fikk melding fra en privatperson om at det brant i elbil i parkeringshuset. Det er ikke bekreftet at brannen startet i elbilen.

– Status er at det brenner i flere biler. Det er snakk i oppimot et titall biler. Brannen er ikke under kontroll, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han legger til at ingen av nødetatenes mannskaper er inne i parkeringshuset, men vil ikke bekrefte at brannen har spredd seg til andre etasjer.

Evakuerte hotell

Ved 16.30-tiden opplyste politiet at gjester ved Scandic hotell er evakuert til terminalbygget som følge av brannen. Hotellet ligger like ved bygget.

Ved 17.30-tiden var det fortsatt stor røykutvikling på stedet, og brannen var ikke under kontroll.

Politiet opplyser at det jobbes med å skaffe busser, slik at gjester og passasjerer kan fraktes vekk fra terminalbygningen.

– Ingen skadde

Nødetatene har mange ressurser på stedet. Det er også opprettet en sperrepost på vei inn til flyplassen.

– Det er mye tjukk, sort røyk, og evakuering fra nærliggende bygninger vurderes fortløpende, sier Fenne-Jensen.

Operasjonslederen sier at politiet ikke har fått melding om at noen er skadd i forbindelse med brannen.

