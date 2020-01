NTB Innenriks

Statsadvokaten i Trøndelag henlegger siktelsen, ifølge NRK.

Politiet mente at mannen i 50-årene hadde injisert narkotika i 25-åringen, og at dette førte til at vedkommende døde. Før jul konkluderte politiet med at de ikke hadde nok bevis for å kunne si at det dreide seg om et drap.

25-åringen ble funnet død i midten av juni.

