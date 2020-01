Brannvesenet rekvirerer slokkerobot fra Oslo til å bistå i p-husbrann

NTB Innenriks

Avdelingsleder og stabsmedlem ved Rogaland brann og redning IKS, Frode Strøm, sier at brannvesenet driver en defensiv slokking, siden bygget har fått store skader og at det er fare for at det raser sammen.

– Det kan ta mange, mange timer å slokke brannen. Problemet er å komme til, siden vi må gjøre en såpass defensiv slokking, sier han.

Brannmannskapene har fått god effekt ved å bruke skum, og brannen har dempet seg en del. De har likevel problemer med å nå lenger inn i parkeringsbygget med slokkemetodene de benytter.

– Vi ser etter andre muligheter, som slukkeroboter, som vi kan sende inn. Og vi har rekvirer en slokkerobot fra Oslo, sier Strøm til NTB.

Roboten vil bli sendt med fly fra Oslo i løpet av kvelden, opplyser han videre.

Brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Thor Arne Elverum, sier til NTB at han tar med seg fem personer og slokkeroboten til Stavanger for å bistå brannvesenet på Sola.

