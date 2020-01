Setteriksadvokaten: 78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

NTB Innenriks

Det kommer fram i et brev fra Setteriksadvokaten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

I brevet opplyser Setteriksadvokaten at det legges til grunn at det kan tilkomme ytterligere dommer. Politidistriktene har fått forlenget frist til 20. januar for å få oversikt over antall saker. Det skrives også at rettstilstanden under den eldre trygdeforordningen anses som uavklart. I tillegg fastslås det at arbeidet med identifisering av urettmessig strafforfølgning har vært mer omfattende og tidkrevende enn man først forestilte seg.

