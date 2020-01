Durek Verrett: – Utrolig lei meg for tapet deres

NTB Innenriks

Verrett la ut en melding på Instagram om dette søndag kveld.

– Av dyp respekt for barna til Märtha og Ari vil jeg fortsatt ikke kommentere bortgangen til deres far, verken nå eller senere, utenom å si at jeg er så utrolig lei meg for tapets deres, skriver han.

Forfatter og kunstner Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember. Han var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Prinsesse Märtha Louise bekreftet forholdet til Durek Verrett, kjent som Sjaman Durek, i mai 2019.

