Politimann tiltalt for ulovlig registersøk

Politibetjenten ble ilagt en bot på 2.500 kroner etter at han foretok søket i oktober 2018. Boten ble begrunnet med at politibetjenten gjennom søket fikk tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Mannen nektet å vedta boten, og dermed sendte Spesialenheten for politisaker saken over til Oslo tingrett. Spesialenheten har varslet at det i tingretten vil bli lagt ned påstand om at mannen må betale en bot på 3.000 kroner i tillegg til sakskostnader.

Tingretten skal behandle saken mot politibetjenten tirsdag i neste uke.

