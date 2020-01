NTB Innenriks

Ifølge Stavanger Aftenblad ble den samme mannen i fjor sommer dømt til fengsel i to år og sju måneder for overgrep mot et barn i barnehagen han var ansatt i. Dommen anket og er dermed ikke rettskraftig.

Den nye tiltalen lyder på grov voldtekt, og dette skal ha skjedd mellom januar 2017 og juni 2018 – og påtalemyndigheten mener det kan bevises at overgrepene startet da jenta var ett år gammel. Mannen nekter straffskyld.

