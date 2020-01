Uvær stenger en rekke veier i landet

NTB Innenriks

I 10-tiden fredag var det klart at verken riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 Hol-Aurdal eller fylkesvei 53 Tyin-Årdal ville bli åpnet før tidligst lørdag. I tillegg er riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, E134 over Haukelifjell og E16 over Filefjell stengt på ubestemt tid.

I Troms og Finnmark ble flere strekninger åpnet igjen etter natten, men fredag formiddag skapte været fortsatt trafikkproblemer.

Fylkesvei 8018 mellom Øksfjord og Myrnes var en periode stengt på grunn av snøras fredag morgen, mens E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp ble åpnet for kolonnekjøring.

Saltfjellet i Nordland var i løpet av natten delvis åpen for trafikk, deretter ble det kolonnekjøring.

Samtidig meldes det om flere innstilte fergesamband i fylket, blant annet ruten fra Bodø til Moskenes. Vestlandet er flere ferger innstilt.

Også i Trøndelag skaper uværet problemer for trafikken. Fylkesvei 736 i Steinkjer ble stengt ved Stranda grunnet fare for ras inntil videre. Ferjesambandet på fylkesvei 6470 mellom Sula og Norddyrøya ble også stengt på grunn av uværet. Det samme gjelder Djupfest-Tarva på fylkesvei 6734.

