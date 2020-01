Salget av nye personbiler gikk ned i 2019

NTB Innenriks

I alt ble det solgt 142.381 nye personbiler i Norge i 2019. Det er en nedgang på 3,8 prosent fra 2018, viser tall Opplysningsrådet for Veitrafikken har samlet inn.

Av de nye bilene som ble solgt var 60.316 elektriske biler, noe som er en økning på 30,9 prosent fra året før. Med det var 42,4 prosent av alle de nye bilene som ble solgt i fjor elektriske.

Tesla Model 3 ble mest solgt

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken er ikke overrasket over den store økningen.

– Elbilsalget ble omtrent som forventet, basert på hva som finnes av tilgjengelige merker og modeller. Men nå, i 2020 og framover, kommer det et mye bredere utvalg av biler som både har lengre rekkevidde, er større og i overkommelige prisklasser for folk flest. Derfor tror vi at elbilandelen vil bli enda høyere i 2020 enn i 2019, sier Solberg Thorsen i en pressemelding.

Det var også en elektrisk bil som ble Norges mest solgte modell i fjor. Tesla Model 3 solgte 15.683 eksemplarer, fulgt av Volkswagen Golf med 10.025 biler.

Volkswagen ble likevel det mest solgte bilmerket i Norge i 2018 med til sammen 18.949 nye personbiler i Norge. Her kom Tesla på andreplass med 18.798 solgte biler.

Kraftig fall for bensinbiler

Salget av bensinbiler faller omtrent like mye som salget av elektriske biler øker. I fjor ble det solgt 22.354 bensinbiler, som er 31,4 prosent færre enn i 2018. For dieselbiler ble det et lavere fall på 13,1 prosent.

– At bensinbilsalget prosentvis sank mer enn for dieselbiler, skyldes blant annet at mange av bensinbilene er små biler og for disse finnes det nå mange hel- eller delelektriske alternativer. Dieselbilene er gjerne er større, kraftigere og romsligere familiebiler som flere ønsker seg. Dette gjenspeiles også i salget av store elbiler, sier Solberg Thorsen.

