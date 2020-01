Politiet jakter gjerningsmenn etter kioskran i Bergen

NTB Innenriks

Personen ble trolig rispet med en kniv. Vedkommende er lettere skadd og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om ranet klokka 20.20 fredag kveld. Det var den ansatte selv som tok kontakt. Vedkommende kunne fortelle at to personer hadde truet til seg et beløp og deretter løpt fra stedet.

Det er foreløpig uklart hvor mye penger de to fikk med seg, og om de også kan ha tatt med seg noe annet enn penger.

Politiet søkte fredag kveld i området etter gjerningsmennene.

