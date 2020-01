Mental Helse tror Maud Angelicas tale vil ha stor effekt

NTB Innenriks

– At hun klarer å heve blikket på den måten og vise omsorg for dem som sliter, det betyr utrolig mye. Jeg tror det har stor effekt at det kommer fra henne, sier Bergersen.

I sitt minneord oppfordret Ari Behns eldste datter folk som sliter med mørke tanker, til å søke hjelp. Bergersen tror 16-åringens ord betyr mer enn oppfordringer fra organisasjoner eller myndighetene.

– At hun, som akkurat har mistet faren, sa dette, det tror jeg har stor effekt, sier Bergesen.

– Jeg vil rette en stor takk, fortsetter hun.

