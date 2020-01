Maud Angelica skal holde minneord for faren i bisettelsen

NTB Innenriks

Datteren har også tegnet et bilde av Ari Behn, som pryder programmet for bisettelsen sammen med et portrettfoto tatt av Behns nære venn Per Heimly.

Bisettelsen er åpen for alle og sendes direkte på NRK. Hele kongefamilien og en rekke toppolitikere er til stede i Oslo domkirke når den starter klokka 13.

Ifølge programmet, blir det tre fellessanger underveis: «Det hev ei rose sprunget», «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

Kåre Conradi, Dennis Storhøi og Elisabeth Thorsen skal lese tekster, og Ari Behns mor og far skal også holde minneord.

For øvrig skal Sigvart Dagsland og Erik Hillestad fremføre «Alt eg så» som solosang.

Bisettelsen avsluttes med klokkespillet «Arie for Ari» av musiker og komponist Jon Håtun, også kjent som Jono El Grande.

Bisettelsen ledes av biskop Kari Veiteberg.

