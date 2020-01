Märtha Louise etter Ari Behns død: – Vi er i dyp sorg og smerte alle sammen

NTB Innenriks

– Vi skulle vært sammen i julen og feiret. Vi hadde gledet oss alle sammen, skriver prinsessen i en tekst som NTB har fått tilgang til.

– Og vi er så uendelig triste og lei oss for tapet av nettopp deg, for du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt. Vi savner de morsomme kommentarene, de fine synsvinklene dine, den poetiske tonen, de overstrømmende komplimentene, den store kjærligheten du hadde for dem. Men nå er det et tomrom der du var, for ingen kan noen gang erstatte deg for de vakre jentene våre. Og det er så vondt å tenke på at du ville forlate jorden. Vi er i dyp sorg og smerte alle sammen, fortsetter prinsessen.

Teksten legges ut på Instagram senere fredag, opplyser prinsessens pressekontakt Carina Scheele Carlsen på vegne av Märtha Louise.