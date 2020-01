Ari Behns datter: – Det finnes alltid en utvei!

NTB Innenriks

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei, sa den eldste datteren til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, Maud Angelica.

Under minneordet trakk hun spesielt fram at det alltid finnes en utvei for alle som har gått igjennom psykisk sykdom, selvskading, dårlig selvfølelse eller selvmordstanker.

– Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også, sa hun.

(©NTB)