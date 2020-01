Ari Behn hedres av venner og bekjente

NTB Innenriks

– Ari Behn var et stjerneeksempel på en ung og hyggelig mann. Det var noe ungdommelig og friskt over Ari. Han var selveste Ari Behn. Du tok aldri feil av ham. Møtte du Ari, var du helt sikker på hvem du hadde møtt, sier Finn Schjøll til NTB.

Fredag morgen sto mange og ventet på å komme inn i Oslo domkirke. Mange venner og bekjente av Behn møtte opp for å ta et siste farvel – blant dem Kåre Conradi, Per Heimly, Unni Askeland, Vendela Kirsebom, Aksel Hennie, Jan Thomas og Harald Rønneberg.

– Han var en fantastisk fyr. Jeg tror alle som møtte Ari for første gang ble forelsket – mann som kvinne, sier Rønneberg, kjent fra TV 2 programmet Senkveld, til NTB.

Bisettelsen begynner klokka 13 og er åpen for alle. Det er ventet fullsatt kirke, og mange av de 800 plassene er reservert familie, venner og det offisielle Norge. Hele kongefamilien deltar i bisettelsen, i tillegg til en rekke toppolitikere.

