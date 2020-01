Ambulanseflysaken: Høie vil få på plass et jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes

NTB Innenriks

– Jeg har i dag gitt helseregionene et felles oppdrag om å styrke luftambulansetjenesten. Et ekstra jetfly i Tromsø og et ambulansehelikopter i Kirkenes gjennom vinteren vil være et viktig bidrag for å gjenreise tilliten til tjenesten i Nord-Norge blant både befolkningen og helsepersonell. Oppdraget som er gitt, vil, sammen med de øvrige tiltakene som er iverksatt, gi befolkningen i nord en bedre tjeneste enn det har vært tidligere, sier helseminister Bent Høie.

Merkostnader knyttet til ekstratiltakene fordeles mellom de regionale helseforetakene etter eierandel, opplyser Helsedepartementet.