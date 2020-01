Prisfall for OBOS-boliger

NTB Innenriks

På landsbasis gikk prisene ned med 4,9 prosent fra november til desember.

Kvadratmeterprisen var på 59.152 kroner i desember. Dette er 1,3 prosent lavere enn i desember i 2018.

– Det er vanlig sesongmønster at antall omsetninger avtar i desember. Tallene for denne måneden er basert på få observasjoner, og usikkerheten i tallene er høyere enn normalt, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Hun understreker at boligmarkedet synes å være preget av høy aktivitet. Tallene viser at det ble omsatt flere OBOS-boliger i desember i år enn i fjor.

Sjeføkonom Sissel Monsvold påpeker at boligmarkedet har vært godt balansert gjennom store deler av 2018 og 2019 og mener utsikter til god lønnsvekst og uendret rente vil trekke prisene opp noe.

Monsvold er imidlertid bekymret for at det ser ut til å bli bygget for få boliger i Oslo-området de kommende årene.

Novembertallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble gitt 2.477 igangsettingstillatelser i Oslo, noe som er rundt 19 prosent lavere enn i samme periode i 2018. Samtidig har folketallet i Oslo økt med 9.264 de tre første kvartalene i 2019, mot 6.417 i samme periode i 2018. Antall ferdigstilte boliger er også ventet å avta markant.

– Dette taler for at prisveksten i Oslo blir høyere enn i landet ellers, sier Monsvold.

(©NTB)