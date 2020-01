Mann i 20-årene siktet for mordbrann etter å ha skutt fyrverkeri inn i hus i Os

NTB Innenriks

Politiet mener liv kunne ha gått tapt som følge av ildspåsettelse, ifølge Bergens Tidende. Politiadvokat Mats Henriksen i Vest politidistrikt opplyser at det er tatt ut siktelse etter straffelovens paragraf 355 for fremkalling av fare for allmennheten ved å forårsake brann.

Sent nyttårsaften skal mannen ha knust en rute i en leilighet i et to etasjes bolighus i Os. Det befant seg ikke mennesker i leiligheten, men sju naboer ble evakuert. Ingen ble skadd

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag. Politiet vil be om fire ukers varetekt, og begrunner det med både gjentakelsesfare og fare for bevisforspillelse, melder Bergensavisen.

Det er ukjent hvordan siktede stiller seg til siktelsen og skyldspørsmålet.

(©NTB)