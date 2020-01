Mann i 20-årene pågrepet etter skyting i Trondheim

NTB Innenriks

En mann i 30-årene ble skutt på åpen gate på kvelden torsdag 5. desember. Mannen ble truffet i magen og en arm. Kriminalteknikere fant to tomhylser og en kniv på åstedet.

Den etterlyste mannen i 20-årene meldte seg og ble pågrepet i Danmark, melder Adresseavisen. Han blir sannsynligvis fraktet til Trondheim i løpet av helgen. Politiet vil da be om at mannen varetektsfengsles.

Politiet har tidligere bekreftet at en av deres teorier er at skytingen skjedde som følge av et oppgjør om narkogjeld.

Den skadde mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader. To menn ble etter hendelsen pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk, men begge ble raskt løslatt.

Noen dager etter ble det kjent at politiet etterlyste to andre navngitte personer. Politiet bekreftet før jul at dette er de hovedmistenkte. Den andre hovedmistenkte er fortsatt på frifot.

Siktedes forsvarer Rikke Arnesen sier at hun på nåværende tidspunkt ikke har noen kommentar til saken.

