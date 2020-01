Kvinne siktet etter angivelig knivstikking på Haugenstua i Oslo

NTB Innenriks

Det er foreløpig ikke klart hva som har skjedd, men politiet mener opplysninger tilsier at han ble knivstukket.

Mannen ble funnet utendørs om kvelden 1. nyttårsdag. Han blødde fra magen.

Operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt sa til NTB tidligere onsdag kveld at de hadde etterforsket seg fram til en leilighet i nærheten av området der mannen ble funnet. De har gjort avhør av tre personer fra leiligheten.

Politiet opplyser at en av de tre som ble avhørt som vitner, har fått status som siktet. Hun hadde et kutt i beinet og ble sendt til sykehuset for en sjekk.

– Mannens skadeomfang betegnes som alvorlig, men ikke livstruende, sa Heidenstrøm.

