Uvær på vei flere steder – kan bli full storm i Trøndelag

Slik lyder værmeldingen for selve nyttårskvelden:

– Norge blir godt dekket av skyer siste kveld i 2019. Midt i landet blir det mye vind og regn, og i nord og vest blir det byger her og der. Himmelen vil være klarest lengst nord og på deler av Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt.

Flere steder braker det løs med et skikkelig uvær samtidig som rakettene sendes opp. Det er blant annet sendt ut oransje farevarsel for nedbør sør i Nordland og nord i Trøndelag.

– På Helgeland og Saltfjellet er det ventet 150 til 200 millimeter i løpet av 48–60 timer. I Namdalen ventes 80 til 120 millimeter på 48 timer, opplyser Meteorologisk institutt.

Varselet gjelder fra tirsdag kveld til torsdag kveld.

Opp mot storm

Men de to fylkene herjes også av kraftig vind de neste dagene. Det er sendt ut gult farevarsel om vindkast på opp mot 30–35 meter per sekund i deler av Nordland fra onsdag kveld og fram til torsdag kveld.

Også i Trøndelag er det sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast fra onsdag av.

– Det er ventet sørvest liten til full storm på kysten i Trøndelag og vindkast på 28–32 meter per sekund innover land.

Det ventes sterkest vind i kystnære strøk.

Lenger sør i landet, blant annet på Vestlandet, har flere fjelloverganger vært stengt de siste dagene på grunn av kraftig vind og snøfokk. De fleste veiene er nå åpne igjen, men det er ventet mer uvær framover.

Fjellvind

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kvelden nyttårsaften for fjellområdene i hele Sør-Norge.

– Vi har et farevarsel for snøfokk. Den kraftige vinden og snøen kan føre til dårlig sikt og utfordrende kjøreforhold. Det er grunn til å forvente at det blir kolonnekjøring i fjellet det neste døgnet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til Fædrelandsvennen.

På Haukelifjell kan vindstyrken komme opp i full storm i løpet av natten. Det skal også blåse godt på Hovden.

