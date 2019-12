To skadd etter knivstikking i Alta

NTB Innenriks

Politiet i Finnmark sier til NTB at de fikk melding om knivstikkingen ved 18-tiden.

– Flere meldere varslet om hendelsen ved Elvevakken i Alta. To menn i 30-årene var involvert, og de fikk først behandling på helsesenteret i Alta, før begge ble fløyet til sykehus, trolig til Tromsø, forteller operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen til NTB.

Han forteller at det har vært en slåsskamp som følge av en uoverensstemmelse mellom de to mennene, men at han ikke ønsker å gå i detaljer om bakgrunnen.

Altaposten, som meldte om saken først, skriver at politiet foretar tekniske undersøkelser i boligen der knivstikkingen skjedde tirsdag kveld. Avisen skriver at forbipasserende skal ha truffet på knivskadd mann.

Syversen har ved 22.30-tiden ikke fått informasjon om tilstanden til de to skadde mennene.

(©NTB)