Russland anklager på nytt Norge for å selge farlig fisk

Siden 2014 da Russland stanset importen av norsk fisk på grunn av vestlige sanksjoner mot Russland, eksporterer Norge i stedet laks og ørret til Hviterussland, som så behandler fisken og eksporterer den videre til Russland.

Men nå kan denne veien inn på det russiske markedet bli stengt for norsk laks. Årsaken er at russiske myndigheter mener kvaliteten er for dårlig. Russerne mener de gjentatte ganger har funnet rester av forbudte og skadelige stoffer i norske fiskeprodukter, melder NRK.

Fiskeriminister Harald Nesvik (Frp) forteller til NRK at Mattilsynet har tatt kontakt med hviterussiske myndigheter og bedt om opplysninger om hvilke farlige stoffer det skal være i fisken.

– Det er jo viktig at vi får vite mer om hva det er de hevder at de har funnet, og det har vi altså ikke fått noe informasjon om. Vi har også forsøkt å få informasjon fra Russland, men vi har rett og slett ikke fått noe informasjon, sier Nesvik.

Mattilsynet på sin side forstår ikke helt hva Russland har funnet av farlige stoffer i fisken.

– Vi har ikke funnet noen medisinrester. Så dette har vi litt vanskelig for å forstå, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet.

