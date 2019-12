Politiet mistenker påsatt bilbrann i Oslo

NTB Innenriks

– Det er en parkert bil som har begynt å brenne kraftig. Tre personer løp bort fra stedet og det er funnet gjenstander som indikerer at brannen er påsatt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet i Oslo.

Det var vitner som så tre personer som løp fra stedet.

– Vi har per nå ingen beskrivelse av de tre, men vi snakker med vitner på stedet. Flere patruljer, samt hundepatrulje leter etter dem, sier Stokkli.

Han sier det var fyrverkeri inne i bilen, og disse har gått av i brannen.

110-sentralen meldte om brannen klokken 6.21, og brannvesenet jobber med slukking. Det er ikke fare for spredning til andre bygninger eller biler, men det er fare for at brannen kan spre seg til et tre.

