Mann døde i snøscooterulykke

Ulykken ble meldt inn til politiet klokken 23.58.

– Det vi vet er at det var to stykker på hver sin scooter. Den ene kjørte inn i et tre. Han ble erklært død på stedet av lege fra ambulansehelikopter. Avdøde er fraktet ut av området og er tatt hånd av begravelsesbyrå, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB like før halv fem tirsdag morgen.

Ulykken skjedde ved Aslakstaulvatn, sørvest for Gaustatoppen i Rjukan.

Mannen som var med den avdøde på tur, også han i 50-årene, skal avhøres.

– Per nå er det ingen indikasjonen på at det er noen annet enn en ren ulykke, seier Kråkenes.

Han sier avdøde skal obduseres, og at politiet rutinemessig skal gjøre tekniske undersøkelser av spor og snøscooter.

