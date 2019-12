Fyrverkeri mot folk, dyr og kjøretøy

NTB Innenriks

– Noen har kastet fyrverkeri inn i en buss på Holmlia. Det skal ikke ha vært mange personer i bussen, og verken buss eller personer er skadd, sier operasjonsleder Tor Jøkling i oslopolitiet til NTB mandag kveld.

Han sier at da politiet ankom stedet, hørte de mer fyrverkeri i nærheten.

– Da fikk vi los på tre stykker og innhentet den ene. De to andre er ute og løper fortsatt, sier Jøkling.

Han sier at de mandag har mottatt mange meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri og at de stort sett sentrerer seg rundt knutepunkter som kjøpesentre, T-banestasjoner og bussholdeplasser.

Politiet understreker overfor NTB at det så langt ikke er meldt om noen personskader i sammenheng med fyrverkeribruken.

Fyrverkeri i stall

Rundt klokken 21.30 skriver politiet på Twitter at noen har fyrt av fyrverkeri inne i en stall på Stovner i Oslo og skremt både hester og ansatte.

Rett etter melder politiet om ungdommer som sender fyrverkeri fra en bro og ned mot bilene under ved Bjørndal.

Ved Sandvika Storsenter tok vektere mandag ettermiddag kontroll på barn i alderen 12-13 år som skal ha sendt fyrverkeri mot mennesker og kjøretøy. Foreldrene ble varslet av politiet, og det ble opprettet barnevernsmelding.

I heis

Ved 22-tiden ble det meldt om røyk i heissjakt i Jordal terrasse, og mest sannsynlig er påtent fyrverkeri årsaken, ifølge brannvesenet.

– I år har vi sett mange tilfeller av at det har blitt sendt mot mennesker, dyr og kjøretøy. Til å være lille nyttårsaften har det vært mye. Vi har kanskje hatt like mange meldinger i kveld som vi vanligvis har på samme tid på selve nyttårsaften, sier operasjonsleder Jøkling, som understreker at han ikke har noen statistikk om dette tilgjengelig.

Også i resten av landet

I Kristiansand fikk politiet mandag kveld melding om at ungdommer kastet fyrverkeri mot et spisested i Markens gate. Politiet har varslet foreldrene til sju ungdommer de mener var involvert. Da brannvesenet ankom, var «det ingen røyk å se», skriver de på Twitter.

Tidligere på kvelden måtte politiet rykke ut til Mandal, der ungdommer skjøt fyrverkeri mot hverandre og forbipasserende. Det kom også meldinger om bruk av fyrverkeri i Vanse sentrum, Evje, Vågsbygd, Flekkerøy og Vennesla.

Hovedregelen er at det er forbudt å sende opp fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom 18.00 og 2.00.

