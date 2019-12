Moss hedret Ari Behn med fakkeltog

NTB Innenriks

Toget gikk klokken 17 fra Høyvekta i Moss og endte opp ved Moss kirke, hvor det ble holdt en minnemarkering ledet av stortingsrepresentant og tidligere Moss-ordfører Tage Pettersen (H).

– Det er enormt sterkt å se dette oppmøtet. Det vitner om at Ari betydde mye for Moss. Han var en fyr mange hadde et forhold til, enten det var gjennom fotballen eller kulturen, sa Pettersen under markeringen.

I kirken var det også flere musikalske innslag med blant andre Petter Heiberg, Geir Meum Olsen og Rune Dennis Tønnessen.

Stor støtte

Ifølge NRK hadde arrangørene kjøpt inn 450 fakler til fakkeltoget, som flere hundre mossinger gikk i.

– Folk har nesten begynt å gråte fordi de har vært på fjellet og ikke fått mulighet til å komme ned og hjelpe oss, sa Arne Kristian Løvik Stellander, som er en av arrangørene, ifølge TV 2.

Under markeringen i kirken sa Stellander at han vært i kontakt med Behns far, og at familien var svært takknemlige for arrangementet, ifølge Dagbladet.

– Fint å samles

Mange av innbyggerne i Moss har tent lys for Behn utenfor Moss kirke etter at Behn døde, og fredag lagt ut en kondolanseprotokoll på Moss rådhus. Protokollen blir liggende til bisettelsen i Oslo domkirke fredag 3. januar.

– Vi var veldig glade i Ari og vil gjerne hedre ham. Vi er mange som fortsatt er i sjokk, og da kan det være fint å samles og prate. Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte få til, sa initiativtaker til fakkeltoget, Heidi Sjøstrøm, til NRK fredag.

Sjøstrøm gikk på ungdomsskolen og videregående med Behn.

Forfatteren og kunstneren Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag, 47 år gammel.

(©NTB)