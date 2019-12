Mann i 40-årene knivstukket i Tromsø

NTB Innenriks

Politiet rykket søndag ettermiddag ut til en privat adresse på Tromsøya etter en melding om knivstikking. På adressen fant politiet en mann med skader.

– Mannen har skader i armen som er forenlig med knivstikking. Vi vet at det er et kjennskap mellom de to involverte, men det er foreløpig uklart hva den nøyaktige relasjonen er, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til VG.

En kvinne i 50-årene er pågrepet av politiet, opplyser operasjonssentralen i Troms politidistrikt på Twitter.

