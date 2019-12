NTB Innenriks

– Han nekter straffskyld etter drapssiktelsen, men vil forklare seg nærmere til politiet, skriver John Christian Elden til Dagbladet.

Elden forteller at han skal møte den siktede i Karlstad mandag.

– Vi skal samme dag gjennomføre et foreløpig avhør med norsk og svensk politi, og da drøfte om han skal samtykke til å reise til Norge. Han har selv et bosted nær Karlstad som er grunnen til at han er her, skriver Elden til avisen.

