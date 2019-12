En beboer ikke gjort rede for etter husbrann i Gjemnes

NTB Innenriks

– Brannvesenet driver nå etterslokking, og det vil straks være mulig å gjennomsøke det som er igjen av huset, sier operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 9.30-tiden fredag.

Politiet fikk melding fra et vitne om brannen klokken 5.20.

Huset var på et tidspunkt fullstendig overtent.

Én person har kommet seg ut av huset og er sendt til sykehus med lettere skader etter å ha fått i seg mindre mengder røyk.

Det er to personer registrert i boligen, og politiet frykter at en person er igjen i huset.

– Vi har ikke fått snakket med personen som kom seg ut, så vi vil enn så lenge ikke konkludere helt sikkert med at det har vært en person til i boligen. Det vi vet, er at det er to personer som er registrert der, og det er kun gjort rede for én, sier Molnes.

Brannvesenet hadde problemer med vannforsyningen og dårlig vanntrykk, noe som gjorde slokningsarbeidet utfordrende.

