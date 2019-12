Drapssiktet nordmann motsetter seg utlevering fra Sverige

NTB Innenriks

Siktede er foreløpig ikke formelt avhørt av norsk politi, opplyser Sørøst politidistrikt fredag ettermiddag.

– Han har i dag vært i et formelt avhør av svensk politi om en slik overlevering, men mannen har motsatt seg dette. Han vil dermed bli fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av svensk retts behandling av overleveringsspørsmålet, skriver kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen, som svensk politi pågrep på et hotell i Arvika i Värmland torsdag formiddag, ble samme dag som pågripelsen begjært utlevert til Norge.

– Saken er under etterforskning nå, og jeg er underlagt taushetsplikt. Jeg kan ikke si noe særlig til pressen nå, verken om skyldspørsmålet eller saken, sier mannens svenske forsvarer, advokat Robert Helenius, til NTB

Politiet opplyser at en norsk forsvarer vil bli oppnevnt for siktede i løpet av kort tid.

Det er ikke kjent om siktede og avdøde er i familie, men politiet har tidligere bekreftet at de har en relasjon til hverandre.

Politiet opplyste onsdag at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen i 70-årene som ble funnet drept på gaten i Hokksund, var blitt utsatt for en kriminell handling.

Det var mandag kveld at mannen ble funnet med skader som han senere døde av.

