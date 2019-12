Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke på nyåret

NTB Innenriks

Familiens pressekontakt og Behns tidligere manager, Geir Håkonsund, opplyser at det er Oslo-biskop Kari Veiteberg som skal forrette under bisettelsen, som vil være åpen for alle.

– Familien har et ønske om at mange kan få ta del i bisettelsen, og det er også derfor den vil finne sted i domkirken, sier Håkonsund til NRK. Det er plass til omtrent 900 personer i domkirken.

Behn tok sitt eget liv første juledag. Han ble 47 år gammel. Familien til Behn har fra første stund valgt å være åpne, og mange har vist sin støtte til Behns etterlatte gjennom å tenne lys ved Lommedalen kirke, på Slottsplassen og i Moss, hvor han vokste opp.

Tredje juledag var det fremdeles mange lys som brant på Slottsplassen i Oslo.

Ikke bisettelse på statens bekostning

Tidligere fredag opplyste regjeringen at den tidligere ektefellen til prinsesse Märtha Louise ikke får bisettelse på statens bekostning.

– Ari Behn var en nyskapende kunstner og forfatter som har betydd mye for mange. Slik ordningen med begravelse på statens bekostning har vært praktisert til nå, er det imidlertid ikke naturlig i dette tilfellet, kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor (SMK) til TV 2.

Statlig betalte begravelser og bisettelser er normalt forbeholdt soldater, ledende politikere og noen kulturpersonligheter.

– Det finnes åpenbart et regelverk man må følge for å få en begravelse på statens bekostning. Det viktigste for familien er nå at det blir tatt et verdig farvel med Ari. Familien er enormt takknemlig for all støtte og kondolanser, sa Håkonsund til kanalen.

Endrer nyttårstalen

Statsminister Erna Solberg (H) har også bestemt seg for å endre nyttårstalen sin, etter at dødsfallet ble kjent.

– Psykisk helse og selvmord har i lang tid vært et viktig tema for statsministeren og er det også i nyttårstalen som ble spilt inn før jul. I lys av Ari Behns bortgang er det ønskelig å gjøre noen justeringer i denne delen av talen, av omsorg for alle som var glad i Ari Behn, og som nå er berørt av det som har skjedd, sa Ida Dahl Nilssen ved SMK til Dagbladet fredag.

Fredag la Ari Behns mor ut et åpent innlegg på Facebook, for første gang siden sønnen døde. I et bilde vedlagt innlegget står hun sammen med sønnen Ari på en strand.

– Kjære elskede Mikis min. Det var ikke mørket som tok deg. Det var lyset som kom deg i møte, skrev Marianne Behn fredag ettermiddag.

Fakkeltog i Moss søndag

Søndag ettermiddag blir det arrangert et fakkeltog til minne om Ari Behn i Moss.

– Vi er såpass mange som er i sjokk som trenger å prate om dette, sa initiativtaker Heidi Bøhaugen Sjøstrøm til Moss Avis.

Sjøstrøm og Behn gikk på skole sammen.